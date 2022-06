Parcelles Assainies : deux jeunes arrêtés pour vol à l’étalage dans une parfumerie Poursuivis pour vol à l’étalage dans une parfumerie, Ameza Diop et Abdou Coly ont été placés sous les verrous. Ils s’introduisaient dans de grands magasins de la capitale, dérobant des objets de valeur. Dans une boutique de parfumerie à l’unité 19 des PA, ils ont été trahis par les images de la caméra de surveillance, nous apprend « Le Témoin »

Alors que le propriétaire de la boutique avait libéré tous ses employés pour ne retenir que deux d’entre eux, deux individus à l’allure suspecte se sont introduits dans la parfumerie, se présentant comme des clients.



Pendant que l’un d’eux faisait les rayons, son complice marchandait avec le propriétaire de l’établissement des parfums de marque. Après plusieurs minutes dans la boutique, les deux supposés clients se retirent sans rien acheter.



Flairant avoir affaire à des voleurs, le gérant du magasin visionne la caméra de surveillance. C’est ainsi qu’il aperçoit, l’un des clients du nom Abdou Coly remplir son sac à dos de 5 bouteilles de parfum de marque d’une valeur de 70 000 FCFA et 2 autres bouteilles d’une valeur de 25 000 FCFA.



Ayant rapidement averti le Commissaire des Parcelles qui avait sur les lieux une équipe de patrouille de proximité, les deux voleurs furent vite interpellés devant un bar aux alentours de la boutique où ils essayaient de vendre la marchandise volée.



Face aux limiers, les deux malfaiteurs, qui sont connus des services de la police pour des faits similaires, reconnaissent les faits et ont ainsi été arrêtés et déférés au parquet.



