Parcelles Assainies : l’enseignant viole et engrosse une élève de CM2 Chargé de donner des cours particuliers à une élève de CM2, âgée de 14 ans, l’enseignant avait fini de faire de la fillette son objet sexuel, la violant à plusieurs reprises et l’engrossant, selon L’Observateur. Cela s’est passé aux Parcelles Assainies, où l’enseignant délicat a été placé en garde à vue, avant d’être déféré au parquet, vendredi dernier, pour pédophilie et viols suivis de grossesse sur une mineure.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Août 2019 à 15:57 | | 0 commentaire(s)|



