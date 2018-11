Parcelles Assainies : plus de 18 millions en faux billets saisis, 3 personnes arrêtées Deux Sénégalais et un Guinéen ont été arrêtés suite à une saisie de 29 000 euros (soit 18 850 000 FCFA) en faux billets par les éléments du commissariat des Parcelles Assainies. Les mis en cause devraient être déférés au parquet, ce mardi 27 , pour association de malfaiteurs et falsification de signes monétaires.

Les éléments du commissariat des Parcelles Assainies ont réussi un grand coup en mettant hors d'état de nuire un émigré nommé M. Sow et ses deux amis, qui détenaient des faux billets de 29 000 euros constitués de coupons de 50 euros ( soit 18 850 000 FCFA). En effet, voulant mettre cet argent dans le marché sénégalais, un des complices de M. Sow a fait appel à son père. Ce dernier a un bureau de change. Seulement, ne se sentant pas rassuré de la tournure des choses, le vieux a appelé la police.



Ainsi, la filature des éléments du commissariat des Parcelles Assainies a été payante parce qu’ayant permis de mettre la main sur les trois malfaiteurs qui étaient en possession de 29 000 euros constitués en coupons de 50 euros soit une valeur de 18 850 000 de nos francs.



Néanmoins, après 24 heures passées au commissariat des Parcelles Assainies en garde à vue, les trois malfrats dont un Guinéen pourraient être déférés aujourd’hui devant le Procureur pour les faits d’association de malfaiteurs et falsification de signes monétaires



