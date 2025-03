Parcelles assainies : Un lutteur fonce sur un...policier !

Sale temps pour les lutteurs. Pokola Baldé, envoyé en prison pour outrage à agent, devrait être extrait de cellule à la suite d'une information judiciaire requise par le Parquet, pour trafic d'ecstasy. « Informés que Pokola et le surnommé Lamine Golo étaient à la tête d'un vaste réseau de trafic d'ecstasy, les gendarmes de la Brigade de recherches de Pikine ont effectué une descente sur les lieux, le 26 février dernier, vers les coups de 2h du matin », rembobine "Libération". «i[Mais Pokola et son acolyte étaient parvenus à prendre la fuite, avant que [les enquêteurs] n'apprennent que le lutteur a été arrêté par la police]i», pour un autre délit, lit-on dans "Seneweb".



Pokola est aujourd'hui sous le coup de deux procédures, avance le journal.



"L'Observateur" informe de son côté, que Niang Mballo de l'écurie «Door Doorat», est dans de beaux draps. Cueilli ce jeudi à l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), le lutteur était sous le coup d'un avis de recherches.



Tout est parti d'un contrôle de routine, rapporte le titre du Groupe futurs médias : « Ce jour-là, vers les coups de 15h, Niang Mballo qui était au volant d'un véhicule de marque "Peugeot 206", immatriculé ZH-860856-H, a débarqué à hauteur de la station d'essence à l'enseigne "Api", sise aux Parcelles Assainies ».



Manque de bol pour le conducteur, « il ne disposait ni du permis de conduire, ni de carte grise ». Le quotidien d'information ne précise toutefois pas s'il les avait oubliés ou s'il n'en disposait tout simplement pas. Dans tous les cas, avance la source, « le lutteur a été prié de descendre du véhicule, en vue de son immobilisation au commissariat de police ».



«i[[...]. Comprenant que l'agent ne comptait pas revenir sur sa décision, Niang Mballo serait entré dans une colère noire et aurait commencé à débiter des insanités à l'endroit du [policier]. Pis, il aurait même refusé de [lui] remettre les clés de sa voiture. Ainsi, il se serait mis au volant de la voiture, après avoir activé la sécurisation automatique, prêt à vider les lieux.]i»



"L'Observateur", évoquant « une scène surréaliste, digne d'un spectacle de cascadeurs », ajoute que le mis en cause, « appuyant sur l'accélérateur », a « foncé droit sur l'agent » alors que celui-ci s'était « positionné devant le véhicule pour l'empêcher de fuir » : « Le policier va, dans un instinct de survie, bondir pour se projeter sur le capot du véhicule ».



«i[Conscient qu'il avait poussé le bouchon trop loin, le lutteur s'empresse de sortir du véhicule. Il prend la poudre d'escampette et parvient à semer ses poursuivants [le voisinage attiré par la scène].]i»



Niang Mballo sera arrêté dès le lendemain. Après lui avoir notifié son interdiction de voyage, des agents l'ont remis au commissariat de l'Unité 15 des Parcelles assainies. Il est poursuivi pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions, mise en danger de la vie d'autrui, conduite sans permis de conduire et délit de fuite, liste "L'Observateur".