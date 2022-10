Parcours du Général Abdou Sène, nouveau Conseiller Défense du Premier Ministre

Le contre-Amiral Abdou Sène, précédemment secrétaire général de la Haute Autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime et de la protection de l’environnement marin (Hassmar) est nommé Conseiller Défense du Premier ministre. Le militaire au riche parcours a d’abord fait ses armes dans son pays avant d’approfondir son expérience à l’étranger.



Titulaire d’un Baccalauréat série E (mathématique, physique et technologie) au lycée Maurice Delafosse en 1985, d’une Licence Physique et chimie à l’Ucad, d'un certificat de maîtrise en physique générale de l’Ucad, Général Abdou Sène a obtenu un Master en relations internationales à l’université Salve Regina, Rhode Island, Newport (USA) en 2020.



Bénéficiant d’une riche formation militaire et professionnelle, il est titulaire d’un Diplôme de fin d’études supérieures navales à l’Ecole navale et Groupe Ecoles du Poulmic à Brest (France) 1990-1992. Le nouveau conseiller défense du Premier ministre est également diplômé en télécommunications et opérations navales, CEN, Casablanca et INPT Rabat, 1995-1996. Il est aussi titulaire d’un diplôme d’aptitude au grade d’officier supérieur (DAGOS), 1996 ; d’un Diplôme supérieur de l’Ecole de guerre / Naval Command College, Naval War college, Newport, RI, USA, 2011. Et d’un Diplôme d’attaché militaire, Naval et de l’Air, Geneva Center for Security policy (GCSP) ; entre autres.



Officier en second et chef de service à bord de patrouilleurs de la marine nationale, Général Abdou Sène a été Chef du bureau études générales de l’Etat-major général des armées (EMGA), chef de la division coopération et relations internationales de l’EMGA, chef de la division ressources humaines de l’état-major de la marine nationale ; chef de la cellule Mer de l’état-major inter-armées de la manœuvre sénégalo-française DEGGO XXVI ; secrétaire général (avec rang de directeur général) de la Haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l’environnement marin.



Au niveau international, il a été observateur des Nations Unies en RDC dans le cadre de la MUNOC, officier de liaison au centre de coordination des îles Canaries dans le cadre de l’opération Frontex. Il a été détaché pendant trois ans à New York au siège de l’ONU comme expert militaire dans le département politique des opérations de maintien de la paix où il a eu à collaborer avec Mankeur Ndiaye dans le cadre de la MINUSCA.



L’expert militaire qui était chargé de la conception des unités spéciales mixtes de sécurité (USMS) résultant des arrangements sécuritaires de l’Accord de Bangui dans le cadre de la Minusca, entre autres, a, à son actif, plusieurs décorations et titres : Général Abdou Sène a été distingué de la médaille des Nations unies de la MUNOC en qualité d’observateur militaire, de la médaille des nations unies en qualité d’expert militaire détaché à New York au département des opérations de paix ; médaille d’or de la défense de la République française ; Chevalier national de l’ordre du lion, citoyen d’honneur de l’Etat de Rhodes Island et des plantations, USA entre autres distinctions.