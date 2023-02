Samedi dernier, le Sénégal est davantage entré au panthéon du football continental après le sacre des « Lions » locaux au Championnat d’Afrique des nations (Chan) disputé en Algérie. Retour sur la performance historique d’une équipe à la détermination et à la force de caractère impressionnantes. Papa Alioune NDIAYE (Envoyé Spécial en Algérie) Ils l’ont fait ! Les […]

Samedi dernier, le Sénégal est davantage entré au panthéon du football continental après le sacre des « Lions » locaux au Championnat d’Afrique des nations (Chan) disputé en Algérie. Retour sur la performance historique d’une équipe à la détermination et à la force de caractère impressionnantes.

Papa Alioune NDIAYE (Envoyé Spécial en Algérie)

Ils l’ont fait ! Les hommes de Pape Bouna Thiaw ont bravé tous les obstacles qui se sont dressés devant eux durant cette 7e édition du Championnat d’Afrique des nations (Chan) pour inscrire, pour la première fois de l’histoire, le nom du Sénégal au palmarès de cette compétition. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas usurpé leur titre de rois d’Afrique. Les « Lions » locaux ont su convaincre, avec la manière, ceux qui ne croyaient pas en cette équipe ou même aux aptitudes du football local sénégalais à performer sur la scène continentale. Au début, l’objectif de l’équipe du Sénégal était d’aller le plus loin possible dans ce tournoi. Une ambition on ne peut plus réaliste, si l’on prend bien sûr en compte que les « Lions » locaux ont raté les 4 dernières éditions du Chan. Mais, comme l’appétit vient en mangeant, dit-on, ils ne se fixaient plus aucune limite au fil des matches. En effet, les protégés de Pape Thiaw se sont montrés très solides durant le premier tour, disputé à Annaba, en jouant les premiers rôles dans la poule B. Après avoir lancé leur campagne par une victoire (1-0) contre la Côte d’Ivoire, ils s’étaient fait surprendre par l’Ouganda (1-0) lors de la deuxième journée. Mais les « Lions » locaux ont eu assez de ressources pour rectifier le tir lors de leur dernière sortie en phase de groupes face à la Rd Congo avec un large succès (3-0) pour ainsi terminer en tête.

Ensuite, tout est allé très vite pour Moutarou Baldé et ses coéquipiers. Toujours à Annaba, ville désormais fétiche pour le football sénégalais, l’équipe nationale locale a accueilli et battu, en quarts de finale, son homologue de la Mauritanie (1-0) au terme d’un derby âprement disputé. Ils accédaient ainsi au dernier carré, 14 ans après leur demi-finale perdue lors de la première édition du Chan en 2009 face au Ghana (1-1 ; 7 tab 6). Après cette performance de haut vol, le défi qu’il fallait désormais relever était de briser enfin le plafond de verre des demies, loin de leur zone de confort. Mais, l’ambition en bandoulière, les « Lions » locaux ont disposé des fringants « Barea » de Madagascar (1-0) au stade Nelson Mandela (Baraki) d’Alger pour décrocher leur ticket pour la finale. Pape Bouna Thiaw et ses protégés venaient d’écrire une belle page de l’histoire du football local. Jamais le Sénégal n’était parvenu à se hisser à ce stade de la compétition. Il ne restait donc plus qu’à prolonger le rêve fou et battre le pays hôte, l’Algérie, devant 40 000 supporters acquis à sa cause et remporter le trophée du Chan. Pourquoi pas, surtout que, on ne le dira jamais assez, les planètes sont alignées pour notre football et les dieux du foot nous tendent les bras. Gonflés à bloc par 17 millions de Sénégalais, les « Lions » locaux prennent le dessus sur les « Fennecs » à la séance fatidique des tirs au but (5 tab 4), après avoir fait dos rond pendant 120 minutes (0-0).

Après presque 12 ans d’absence, les partenaires de Mamadou Lamine Camara ont réussi un retour fracassant avec ce retentissant exploit qui permet au Sénégal de réussir le grand chelem après la Can 2022 à Yaoundé (Cameroun) et la Can de Beach Soccer en 2022 au Mozambique.

Matches joués : 6 ; Victoires : 4 ; Nul : 1 ; Défaite : 1 ; Buts marqués : 6 ; But concédé : 1 ; Meilleur buteur : Papa Amadou Diallo (2 buts) ; Joueurs utilisés : 19 sur 23.

Lions sublimés durant le tournoi : Mamadou Sané et Papi Sy, symboles des choix forts de Pape Thiaw

Ils ont surgi de nulle part pour survoler la 7e édition du Chan, remportée, samedi dernier, par le Sénégal. Préférés aux cadres El Hadj Moutarou Baldé sur le côté droit et Aliou Badara Faty dans les buts, le latéral Mamadou Sané et le gardien de but Pape Mamadou Sy ont fait une très bonne impression durant le tournoi. Ils ont disputé toutes les minutes des six matches de l’équipe du Sénégal dans ce Chan. Et à chaque fois, ils ont livré une copie parfaite avec à la clé une prestation de haute facture.

Le latéral droit de Guédiawaye Fc a réussi une brillante performance dans ce Chan en se montrant très solide défensivement. Teigneux malgré sa petite taille, Mamadou Sané a même étonné les observateurs du football africain de par sa combativité sur les duels aériens et sa belle pointe de vitesse. Ses retours défensifs et son bon alignement ont annihilé beaucoup d’offensives des équipes adverses. Dans le jeu également, le jeune joueur a été très précieux, notamment dans les dédoublements sur le côté avec l’attaquant excentré Malick Mbaye. Comme sur le but de Papa Amadou Diallo en demi-finale contre Madagascar (1-0 pour le Sénégal) où il déposait un centre en mouvement millimétré sur la tête de son partenaire.

Pape Mamadou Sy de Génération Foot a, lui aussi, régalé dans ce Chan avec des arrêts venus d’ailleurs. Le longiligne gardien de but des « Lions » locaux a confirmé tout le bien qu’on pensait de lui. Maître dans les airs grâce à sa rallonge et sa belle détente, le portier originaire de la région de Louga a éclaboussé de son talent cette compétition. D’où le trophée du meilleur gardien de cette 7ème édition du Chan qu’il a amplement mérité.

Lamine Camara, le foot local tient son « Nianthio »

Ça n’aurait pas fait scandale s’il était désigné meilleur joueur du Chan par la Caf, tellement il a brillé dans ce tournoi. Masterclass sur masterclass, les férus de foot en ont eu plein les yeux ! En Algérie, ils sont presque tous tombés sous le charme du milieu de terrain Mamadou Lamine Camara. En témoignent notamment les demandes d’autographes et photos des Algériens à l’aéroport d’Alger, dimanche à l’heure où l’équipe devait rentrer sur Dakar. Avec ses trois trophées d’Homme du match à la main, le virtuose de Génération Foot a posé plusieurs dizaines de fois avec des fans. Ses prestations réussies dans cette compétition ont ébloui plus d’un.

Celui qui a fait ses premières armes à l’académie Galaxy Foot de l’ancien international Salif Diao, avant de se sublimer avec le Casa Sports où il a été repéré par Génération Foot, a enchaîné des matches très aboutis dans ce tournoi. Il est sans conteste l’un des grands artisans du premier sacre de l’équipe nationale locale en Chan. Originaire de Diouloulou (Ziguinchor), Mamadou Lamine Camara a été le dépositaire du jeu des « Lions » locaux. Sa riche palette technique avec des passes lumineuses et des feintes qui laissent dans le vent ses adversaires a fait de lui le meilleur joueur côté sénégalais. À l’image de Sadio Mané avec l’équipe A, le petit « Nianthio » a porté cette formation en le hissant sur le toit de l’Afrique.

Oumane Diouf – Cheikhou Oumar Ndiaye, un tandem intraitable

Solides comme des rocs, les défenseurs centraux de l’équipe nationale locale, Ousmane Diouf et Cheikhou Oumar Ndiaye ont été impériaux dans ce Chan. Si les « Lions » locaux n’ont concédé qu’un seul but durant les 6 matches (encore qu’il a été marqué par… Cheikh Tidiane Sidibé contre son camp), ils en sont pour grand-chose. Rugueux et prompts dans leurs interventions, les deux joueurs forment une paire très complémentaire.

Récemment recruté par le club soudanais Al Hilal Sc durant le Chan, l’ancien pensionnaire de Teungueth Fc a fait un grand tournoi. Ousmane Diouf a bien tenu la baraque en se battant sur tous les ballons. Il a d’ailleurs gagné beaucoup de duels au cours des 6 sorties de l’équipe dans cette compétition.

Il a été aidé dans cette tâche par le valeureux capitaine de l’équipe, Cheikhou Oumar Ndiaye. Le défenseur central de Génération Foot a sauvé les meubles à plusieurs reprises, notamment lors des temps forts de l’équipe adverse. Sa belle lecture de jeu et ses belles relances ont été déterminantes sur le prestigieux parcours des « Lions » locaux.

Ousmane Marouf Kane, la force tranquille

Très discret sur le terrain, la sentinelle Ousmane Marouf Kane a abattu un travail extraordinaire dans l’entrejeu des « Lions » locaux. En essuie-glace, le milieu défensif de Guédiawaye Fc a gratté un nombre incalculable de ballons durant ce Chan. En effet, il se démultipliait à chaque fois pour empêcher l’équipe adverse de construire son jeu. À la récupération comme à la relance, il épargnait ainsi le jeune prodige Mamadou Lamine Camara de fournir certains efforts dans le marquage.

Ousmane Marouf Kane a donc été très précieux dans le dispositif de Pape Thiaw. Son petit gabarit ne lui a pas empêché de tenir tête aux milieux de terrain des différentes équipes qui ont eu à croiser le Sénégal. À chaque fois, le joueur de Gfc les a écœurés avec un pressing d’une intensité physique à couper le souffle.

Papa Diallo et Malick Mbaye, du feu dans les jambes

Les deux attaquants excentrés titulaires de l’équipe nationale locale ont donné le tournis aux défenseurs adverses dans ce Chan. Tous deux venus de Génération Foot, Pape Amadou Diallo et Malick Mbaye ont été impressionnants sur les côtés de l’attaque sénégalaise. Grâce à leur pointe de vitesse et leurs beaux dribbles, ils ont créé beaucoup d’occasions de but. Même s’ils se sont souvent loupés dans leurs derniers gestes, ces jeunes Grenats ont montré qu’ils avaient encore une grosse marge de progression.

Cheikh Ibra Diouf, le point d’ancrage

« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Cette citation d’Alphonse de Lamartine s’est vérifiée samedi dernier, lors de la finale Algérie – Sénégal, avec l’absence de Cheikh Ibra Diouf sur la pointe de l’attaque. Blessé et remplacé par Serigne Moctar Koité, l’avant-centre de Guédiawaye Fc a beaucoup manqué à ses partenaires lors de ce match.

Il n’aura pas marqué en 5 matches disputés dans ce Chan comme titulaire sur le front de l’attaque. Mais si Cheikh Ibra Diouf a continué d’être aligné à ce poste, malgré ses statistiques aussi faméliques, c’est surtout grâce à son rôle ô combien important dans le dispositif du coach Pape Thiaw. Point d’ancrage de l’attaque, l’avant-centre des « Lions » a abattu un travail de titan à chacune de ses apparitions dans ce tournoi avec de précieuses déviations. P. A. NDIAYE

Source : https://lesoleil.sn/parcours-du-senegal-au-chan-20...