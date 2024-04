Parcours et Engagement : La vie de Mahammed Boun Abdallah Dionne (Portrait Leral) L'ancien Premier ministre du Sénégal, Mahammed Boun Abdallah Dionne, est décédé récemment en France, laissant derrière lui, un héritage d'engagement et de dévouement envers son pays. Cet article rend hommage à sa vie et à ses réalisations, mettant en lumière son rôle, en tant que grand commis de l'État et fidèle collaborateur du Président Macky Sall.





Parcours et Engagement :

Mahammed Dionne, né le 22 septembre 1959 à Gossas, a consacré sa vie au service de la nation sénégalaise. En tant que proche collaborateur du Président Macky Sall, il a occupé plusieurs postes clés au sein du gouvernement, démontrant à la fois ses compétences intellectuelles et son engagement indéfectible envers le développement de son pays.



Parcours Académique et International :

Doté d'un parcours académique impressionnant, Dionne a obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique de l'Institut d'informatique d'entreprise (IIE) du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris, ainsi qu'un Master en sciences économiques, avec une spécialisation en économie internationale et globalisation de l'Université Pierre-Mendès France (UPMF) de Grenoble. Son expertise l'a conduit à occuper des postes de haute responsabilité au sein d'organisations internationales telles que l'ONUDI, où il a contribué de manière significative au développement industriel de l'Afrique.



Réalisations et Contributions :

En tant que Premier ministre, Dionne a été un architecte majeur du premier Plan Sénégal émergent (PSE), qui a jeté les bases du développement socio-économique du pays. Sous sa direction, le Sénégal a réalisé des progrès significatifs dans des domaines essentiels, tels que l'éducation, la santé et la lutte contre les inégalités sociales et territoriales.



Reconnaissance et Distinctions :

Son engagement et ses réalisations ont été largement reconnus, comme en témoignent les nombreuses distinctions qu'il a reçues tout au long de sa carrière. Parmi celles-ci, la Grand-Croix de l'Ordre national du mérite de la République du Sénégal et l'Officier de l'Ordre national du lion de la République du Sénégal témoignent de la haute estime dans laquelle il était tenu par son pays.



Mahammed Boun Abdallah Dionne restera dans les mémoires comme un grand serviteur de son pays, dont l'engagement et la détermination ont contribué au progrès et au développement du Sénégal. Son héritage perdurera à travers les réalisations qu'il a accomplies et l'inspiration qu'il a suscitée chez les générations futures.

