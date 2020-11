Parents d'élèves / Ecoles privées: Le Ministère de l'Education nationale conseille aux parents de porter plainte Au centre de leur discorde, le paiement de trois mois de scolarité. Le calumet de la paix est loin d'être fumé entre les parents d'élèves et les écoles privées qui réclament trois mois non validés; ce que refusent les parents.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Novembre 2020 à 06:47 | | 0 commentaire(s)|

Selon "Le Témoin", les écoles privées exigeant le paiement des frais de scolarité des mois d'avril, mai et juin, se heurtent au refus des parents d'élèves qui dénoncent un chantage.



Les syndicats d'enseignants et les associations de consommateurs prennent fait et cause pour les parents.



Si le silence coupable de l'Etat est dénoncé, dans "L'Observateur", le ministère de l'Education nationale conseille aux parents d'élèves de porter plainte.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos