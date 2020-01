Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Parfum: Découvrez quelles senteurs attirent plus les hommes Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2020 à 14:09 | | 0 commentaire(s)|

L’application de rencontres Once a synthétisé plusieurs études sur le parfum des femmes. Résultat : trois senteurs attireraient particulièrement les hommes.



Jean-Paul Guerlain a écrit : « Le parfum d’une femme est la forme la plus intense du souvenir ». Et pour rester plus mémorable encore dans l’esprit d’un homme, il semblerait que trois senteurs soient particulièrement efficaces. C’est en effet ce que vient de révéler un communiqué de l’application de rencontres Once qui donne à lire les conclusions de plusieurs études sur ces senteurs particulièrement promptes à faire chavirer ces messieurs.



La rose d’abord…



Son huile serait, selon une étude publiée dans la revue scientifique Plos One, associée fortement à la féminité.



Une senteur aux vertus apaisantes qui réduirait colère et nervosité, adéquate donc pour adoucir, calmer, attendrir l’autre.



…puis la vanille…



Elle serait un puissant aphrodisiaque et stimulerait donc la libido ; de plus elle agirait comme un antidépresseur naturel en raison de la présence de molécules similaires au phéromones produites par notre corps. Son doux arôme mettrait également en confiance.



…et enfin le muguet !



Selon une étude de la Small and Taste Research Foundation de Chicago,la petite clochette porte-bonheur aurait le pouvoir d’attiser le désir sexuel des hommes, favoriser la relaxation et de diminuer l’apathie.



Source: bibamagazine.fr



