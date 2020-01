Paris : L’activiste Lopy Diagne menace Alassane Ouattara

Les activistes ne lâchent pas du tout les chefs d’Etat africains en exercice. En effet, Lopy Diagne, l’homme qui avait enfariné le cortège du président Macky Sall à Paris, connu comme le principal instigateur des manifestations organisées par la communauté sénégalaise de France, a décidé cette fois de porter le combat pour l’opposant ivoirien Guillaume Soro, candidat à la présidentielle de 2020 et sous le coup d’un mandat d'arrêt international délivré par son pays.



Dans des propos recueillis par le quotidien Le Témoin, Diagne met en garde et formule des menaces à l'endroit du président ivoirien : « Tous les Sénégalais, Ivoiriens, Marocains, Nigériens, Gabonais et autres africains vivant en France vont manifester contre le régime dictatorial d’Alassane Ouattara », annonce-t-il.



« Si Guillaume Soro ne participe pas à la présidentielle de 2020, il y aurait une seconde guerre voire une seconde rébellion armée en Côte d’ivoire. Et je suis mieux placé que quiconque pour vous le révéler », a menacé Lopy Diagne.

