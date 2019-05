Paris : Marième Faye Sall gâte les Sénégalais La Première dame s’est encore distinguée à Paris où se trouve le couple présidentiel. Les Echos souligne, en effet, que Marième Faye Sall est allée à la rencontre des Sénégalais qui étaient venus à la résidence de l’ambassade du Sénégal à Paris pour voir le Président Macky Sall, finalement trop occupé avec ses audiences. La Première dame qui est sortie de la résidence, a longuement discuté avec ses compatriotes, pris des selfies avec certains qui le demandaient. Et comme à son habitude, elle a distribué des milliers d’euros pour venir en aide à ces Sénégalais, qui plus est, en ce mois de Ramadan.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2019 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos