Paris-Monaco : Diao Baldé Keita lance un défi à Gana et Cie

Dimanche 12 Janvier 2020

Depuis quelque temps, Diao Baldé était éclipsé à Monaco par les mauvaises performances. Mais l'international sénégalais commence à sortir la tête de l'eau. Il enchaîne les bonnes notes et veut rééditer cela lors du déplacement, ce soir, du club de la principauté de Monaco sur la pelouse du leader, Paris Saint-Germain.



L'ogre Psg de Gana Guèye qui balaie tout sur son passage ne fait pas peur à l'attaquant sénégalais de Monaco. ‘’On veut regarder les Parisiens les yeux dans les yeux. Je suis un garçon... Je ne veux parler de peur dans le foot. Je connais certains et les joueurs du Psg sont des personnes normales, comme nous. J’ai confiance en mon équipe’’, lance Keita Baldé dans le quotidien sportif L’équipe.



Si Paris a un quatuor explosif composé d’Angel Di Maria, de Kylian Mbappé, de Neymar et de Mauro Icardi, Keita Baldé croit lui à celui de Monaco. ‘’Vous parlez de ‘’Quatre fantastiques’’ de Paris, je peux aussi faire mes Quatre fantastiques de Monaco avec Keita, Ben Yedder, Slimani, Gelson Martins… Ce n’est pas bon ça’’, recadre-t-il.

