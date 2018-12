Paris: le congrès d'investiture de Macky reporté... Le régime de Macky Sall avait programmé un grand Xawaré le 15 décembre à Paris, pardon un meeting d'investiture pour la diaspora. Hé bien cette rencontre vient d'étre remportée.



"La DSE de l’Alliance pour la République et l’ensemble des responsables de BBY et de la Majorité présidentielle informent les militants et sympathisants que le congrès de la Diaspora prévu le 15 décembre à Mantes la Jolie est reporté au 12 janvier 2019" informe Alioune Ndao FALL, Secrétaire national Chargé de la Diaspora dans un communiqué envoyé à exclusif.net



Pour rassurer les militants, Alioune Ndao FALL dira que "ce grand rassemblement qui devait se tenir sous la présidence effective. Macky Sall, président de la Coalition Bby et de la grande coalition de la Majorité présidentielle, Secrétaire général de l’APR, s’inscrit dans le cadre de l’élan de victoire de notre candidat au soir du 24 février 2019."





