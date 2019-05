Paris : quand Diouf rencontre Diouf El Hadji Diouf a rencontré l’ancien chef de l’Etat, Abdou Diouf dans la capitale française où ce dernier s'est établi depuis son départ du pouvoir en 2000, rapporte "Libération".

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2019 à 13:28 | | 0 commentaire(s)|

Les deux hommes ont évoqué les villes de Louga et de Saint-Louis. Louga, terre natale d’Abdou Diouf et où le père d’El Hadji Diouf, Boubacar Diallo "Poulo", a passé son enfance et sa jeunesse. Saint-Louis est l'endroit où Dioufy, comme on le surnomme, a vécu son enfance, lui qui est né à Dakar.



Selon la même source, les deux hommes ont également parlé de ballon rond, notamment l’épopée glorieuses des Lions de 2002. Abdou Diouf serait un grand amateur et connaisseur de football selon le journal.



El Hadji Diouf a été reconduit ambassadeur itinérant du Président Macky Sall, la semaine dernière, rappelle-t-on.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos