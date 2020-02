Parlement Cedeao: Hommage de Moustapha Diakhaté au président sortant, Cissé Lô

L'ex président du Groupe parlementaire Bby se dit satisfait par le bilan de Moustapha Cissé Lô à la tête du parlement de la Cedeao. Moustapha Diakhaté a fait un post Facebook, pour féliciter son (ex) camarade de parti. Voici l'intégralité de la publication.



"La fin du mandat de l’Honorable Député Moustapha Cissé LÔ, à la Présidence de l’auguste Parlement de la CEDEAO, m'offre l'agréable occasion de lui présenter, en ma qualité d’ancien Président du Groupe BBY de la 12eme, mes très vives et chaleureuses félicitations pour l’excellent travail accompli au nom de la République du Sénégal et de l’Assemblée nationale.



Les succès de sa présidence viennent une fois encore de confirmer le leadership du Sénégal et sa contribution à l’intégration africaine.



Le Président Moustapha Cissé LO a amplement honoré la confiance du Président de la République du Sénégal, des Groupes parlementaires et ses collègues députés de la 12eme.







Avec ses grandes qualités de parlementaires, il a su ouvrir une nouvelle étape de l’engagement de notre pays au service des peuples de la CEDEAO."

