Parrain de la 1ère édition de la Journée de l’Excellence: Papa Mademba Bitèye, référence à Kaolack

« Papa Mademba BITEYE donné en exemple aux jeunes de Kaolack. » En effet, le directeur de la Société nationale d’électricité du Sénégal était le parrain de la première édition de la journée de l’excellence qui récompense les meilleurs élèves de la région de Kaolack.



« Très reconnaissant pour cet immense honneur qui lui a été fait d’être le parrain de cette première édition de la journée de l’Excellence dans sa ville natale, il a mis à la disposition des équipes pédagogiques de l’élémentaire, du secondaire un lot de matériel composé de 9 ordinateurs, 9 imprimantes multifonctionnelles, et 9 photocopieuses.



Aussi, dans sa prise de parole, M. BITEYE a indiqué que « le culte de l’excellence peut être notre bouclier contre les dérives de l’indécence, les récurrences des invectives dans le discours social et l’adoption tous azimuts des raccourcis pour résoudre nos différents problèmes ».



A l’en croire, « le culte de l’excellence, comme devise de la jeunesse nouvelle que vous incarnez, est l’ultime sanctuaire d’un peuple balloté par les tourbillons d’un monde agressif, désemparé et désespéré ». « Elle doit jalonner nos vies pour leur donner sens et contenu. », martèle le Dg de Senelec.



Par ailleurs, M. Siaka Goudiaby, inspecteur d’académie de Kaolack a adressé une mention particulière au parrain Papa Mademba BITEYE « pour avoir pris en charge l’intégralité des frais de cette belle Journée ».

En poursuivant son adresse, le communiqué rapporte qu’il est revenu sur les nombreuses actions du parrain en faveur de l’éducation pour ensuite exhorter tous les acteurs à encourager la promotion des sciences qui sont un outil de conquête mondiale.



Le communiqué de presse fait savoir, dans la foulée, que la cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région de Kaolack en présence de nombreuses autorités administratives, académiques, religieuses, coutumières, et politiques de la région.

Le choix de Papa Mademba BITEYE, d’après le document, a fait l’unanimité autour des acteurs de l’éducation du fait de son brillant parcours académique, universitaire et au niveau de la sphère de l’Etat. D’ailleurs, confie le texte, dans son allocution le gouverneur dira qu’il a très vite validé le choix du parrain avec l’inspecteur d’académie pour le donner en exemple aux élèves les plus méritants de la région.

Bassirou MBAYE





L’inspection d’Académie (Ia) de Kaolack a porté son choix sur Papa Mademba Bitèye, pour être le parrain de la 1ère édition de la journée de l’Excellence qui récompense les meilleurs élèves de la région. Cette édition qui avait pour thème « la promotion de l’excellence à l’école: quelles stratégies innovantes ? », a permis au Directeur général de la Senelec d’inviter les élèves à cultiver l’excellence.Source : https://www.lejecos.com/Parrain-de-la-1ere-edition...