Parrain des journées culturelles et sportives du Buludji: Le message fort du Dr Sékouna Diatta à la jeunesse

Les rideaux sont tombés, hier, sur les journées culturelles et sportives du Buludji, organisées du 17 au 23 septembre 2024 à Boutegol. Ainsi, pendant une semaine, la jeunesse du Bluff (arrondissement de Tendouck) constitué de 21 villages s’était mobilisée à Boutegol. Pour l’édition de 2024, le parrain était le maire de la commune de Mangangoulack, Dr Sékouna Diatta, par ailleurs Directeur général de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte qui a donné 4 jeux de maillots, 6 ballons de football, des médailles en or comme en argent pour les équipes finalistes cadettes comme seniors, des trophées pour les meilleurs joueurs, meilleur butteur, meilleur entraîneur, la meilleure troupe théâtrale, Miss Buludji, les arbitres, en plus d’une enveloppe. La finale a opposé l’Asc Santos de Thionck Essyl à l’Asc Balinghor. Et c’est l’Asc Santos qui a pris le meilleur par le score de 2 buts à 0.



Le parrain Dr Sékouna Diatta, dans son message adressé à la jeunesse, par la voix de son 2ème adjoint, Bassirou Sambou, a appelé à «l’unité et à la cohésion». Il a demandé à la jeunesse du Bluff de mettre l’accent dans la mise en place de projets de développement socioéconomique et a promis de les accompagner dans ce sens. A noter que la finale s’est jouée en présence du sous-préfet de Tendouck, Sadéné Sène et de Seydou Sané, président du club fanion du Casa sport.

Bes Bi

