Parrainage : Abdoul Ahad Ka file des fiches de collecte et 50 000 FCfa à chaque chef de quartier

Apres Arona Coumba Ndoffène Diouf ayant promis un million cinq cent mille francs, au village de la Commune de Mbar qui aura enregistré le plus de parrains, c’est au tour du maire de Touba, Abdoul Ahad ka, de monnayer les registres, destinés à la collecte de signatures.



Dans une vidéo virale, on voit et entend l’édile de la capitale du ‘’mouridisme’’, entouré de quelques responsables de la Commune, expliquer le procédé à suivre aux chefs de quartiers qui étaient présents. « Je remettrai des fichiers de collecte et 50 000 FCfa à chaque chef de quartier pour glaner le maximum de signatures possibles. Il est prévu 10 signatures pour chaque fiche, que chacun prenne le nombre de fiches qui lui convient. Pour ceux qui ne savent pas écrire, vous pouvez demander de l’aide à vos proches », explique-t-il.



Reste, maintenant à savoir au rythme où vont les choses, quels leviers disposent les plus hautes autorités pour mettre fin à de telles pratiques qui epousent les contours de la corruption.



SourceA

