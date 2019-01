Parrainage: Idrissa Seck « bloqué » pour 19 parrains à Ziguinchor

Jeudi 3 Janvier 2019

Malgré ses 57 125 parrains validés, Idrissa Seck a été renvoyé au second tour, ainsi que Madické Niang (51 217) et Malick Gakou (45 834). Tous les trois sont autorisés à apporter des corrections pour régulariser leurs dossiers de parrainage.



Le candidat de la coalition « IdyPrésident » devra réunir 19 nouveaux parrains sur les 2000 dans la région de Ziguinchor pour passer l’étape du parrainage. Selon la loi électorale, chaque candidat doit avoir au moins 2000 signatures ou plus dans 7 région. Ce qui normalement devrait être une promenade de santé, une formalité pour le leader du Rewmi. Madické Niang aura la lourde charge de réunir de réunir 2000 parrains en 48 heures. Enfin, les choses paraissent plus compliquées pour Malick Gakou qui devra mobiliser en l’espace de 2 jours, 8888 parrains.













Le Quotidien

