Parrainage : Issa Sall du PUR composte son ticket

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Décembre 2018 à 08:26 | | 0 commentaire(s)|

Comme Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko…, le candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Issa Sall, a validé son parrainage.



Son mandataire a participé au comptage des parrainages déposés. Après décompte, a appris Igfm, 63 262 parrainages ont été validés Et 3 150 ont été rejetés.













IGFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos