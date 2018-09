Parrainage : La Tfm et la Rts épinglées par le Cnra

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Septembre 2018 à 11:48 | | 0 commentaire(s)|

Apres SenTv et Zik Fm, c’est le tour de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts) et la Télé Futurs medias (Tfm) qui sont épinglées dans le relais de la propagande, concernant la campagne de parrainage par Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra). Mais, il faut croire que le président du Cnra, Babacar Touré ne veut pas perdre aucune minute, tant qu’il est encore à ce poste. Si nous parlons ainsi, révèle la source, c’est parce que le Cnra a enchainé, en mettant en demeure la Tfm.



Selon l’organisme de veille au respect des principes d’équité et d’équilibre au niveau des médias audiovisuels, la boite de Youssou Ndour s’est signalée dans le relais de la propagande. Dans un communiqué rendu public, le Cnra note que «la Tfm, dans ses éditions d’informations du 4 septembre 2018, en français comme en wolof, a accordé des pages importantes pour relayer un appel de M. Youssou Ndour aux membres de son mouvement et, au public pour accorder leur parrainage au président de la République en exercice, et candidat à sa propre succession, M. Macky Sall.



Ce n’est pas tout puisque, selon le Cnra, la chaîne, dans les éditions de 19h et 20h du 29 août 2018, avait diffusé de larges extraits de la cérémonie de lancement de la campagne de parrainage du candidat Macky Sall, à laquelle la chaîne a également consacré une édition spéciale, avant de proposer, plus tard dans la nuit, l’intégralité de la manifestation, sous forme de publireportage.



Autre chaîne qui s’est signalée dans le relais de la propagande : La Radiodiffusion Télévision sénégalaise (Rts). Selon le régulateur, la Rts, à l’occasion du lancement de la campagne de collecte des signatures pour le parrainage du président de la République, le mercredi 29 août 2018, a consacré une bonne partie des journaux télévisés du soir (19h, 20h et 23h), à cette propagande, à l’exclusion de tout autre postulant.



Mais déjà, aussi bien pour la Rts que pour la Tfm, le Cnra assure que les parties, relevées par le service de monitoring du Cnra renvoient à un exercice de propagande plutôt qu’à un traitement de l’information. «La tendance de certains titulaires d’une autorité d’exploitation de services de communication audiovisuelle ou de certains dirigeants d’entreprises de communication audiovisuelle qui occupent des fonctions politiques dans des mouvements, partis et/ou au sein d’institutions de l’Etat, à utiliser leurs organes dans le relais et la propagande de leurs activités partisanes et/ou au profit de personnes qu’ils soutiennent, viole le principe de neutralité du traitement de l’information», lit-on sur le document, qui assure qu’une telle attitude fausse le traitement équilibré des activités des candidats dans la recherche des parrainages, ainsi que leur égal accès aux médias. Terminant, le Cnra a invité les différents acteurs à une utilisation responsable des médias.



Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook