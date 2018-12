Parrainage: Les jeunes de Mimi lancent l'opération "Rakhass" à Koalack Les jeunes militants et sympathisants de Mme Aminata Touré ont entamé depuis ce lundi, une opération de 72 heures dénommée "Niit parrainage yi Dess" pour disent-ils, aller jusque dans les marchés, garages, gares routières et magasins pour rencontrer les usagers et enrôler des parrainages pour le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Une opération lors de laquelle ces jeunes qui se retrouvent derrière Abdoulaye Diop, coordonnateur départemental de la Cojer de Kaolack, tenteront d'obtenir 1000 signatures.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Décembre 2018 à 10:46



