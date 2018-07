Parrainage : Mamadou Kassé sensiblise ses militants et prêche l’unité des responsables

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Juillet 2018 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur Général de la SN HLM et président du Mouvement ASD (And Sampaat Macky en 2019), Mamadou Kassé a mobilisé ses militants et sympathisants ce week-end pour un séminaire de formation sur le système de parrainage. Il a loué les services de 50 formateurs pour livrer des cours sur les enjeux de ce nouveau dispositif du Code électoral sénégalais.



"Aujourd’hui, 14 juillet 2018, nous avons organisé une grande manifestation qui restera gravée dans la mémoire des Tambacoundois comme fait politique majeur. Le contexte s’y prêtait et nous avons beaucoup échangé sur le parrainage. La loi sur le parrainage a été votée par l’Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. Le cadre réglementaire aussi a été défini. Dès lors, dans la perspective de la Présidentielle, il fallait procéder à la mise à niveau les responsables et se mettre au travail pour aller à la recherche de signatures », a affirmé Mamadou Kassé, à la presse après la rencontre.



Par ailleurs, le responsable de l'Apr à Tambacounda a lancé un appel à "l’unité sincère" aux différents responsables politiques de la mouvance présidentielle à Tambacounda, pour réélire leur candidat, Macky Sall dès le 1er tour au soir du 24 février 2019. Avant d’ajouter cette forte mobilisation le rassure, car son comité d’organisation avait loué 2000 chaises et il y avait beaucoup de personnes qui n’avaient où s’asseoir. M. Kassé avait à ses côtés le président du Conseil départemental de Koumpentoum, l’ancien Député Omar Sy.













Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook