Parrainage de Macky Sall à Rufisque : près de 2 000 femmes se joignent à Oumar Gueye Après un week-end de parrainage à Sangalkam qui a réuni plusieurs personnes, malgré la pluie, ce sont des milliers de femmes de la mouvance présidentielle du département de Rufisque qui se sont donnés rendez-vous, hier dans l’après-midi, autour du coordonnateur départemental de Rufisque, Oumar Guèye, pour le parrainage de la candidature de Macky Sall, au CENEFA de Rufisque.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Septembre 2018 à 11:09

Le lundi 3 septembre, c’est dans une ambiance très animée que les femmes de la mouvance présidentielle ont commencé la semaine avec le parrainage de leur candidat Macky Sall. Plusieurs personnes ont répondu à l’appel du Ministre Oumar Guèye pour l’atteinte de leur objectif et la réélection du Président Macky Sall au premier tour.



Prenant la parole, la responsable du parti socialiste, Oulèye Diaw s’est exprimée au nom de la coalition BBY: « Considérant le travail remarquable, les projets dans le secteur de l’élevage, de la pêche, de l’énergie, de l’agriculture, de la couverture maladie universelle, des infrastructures (…) les femmes de la coalition BBY du département de Rufisque s’engagent à parrainer Macky Sall pour assurer sa réélection au 1er tour ».



Pour Adja Ndèye Awa Guèye, présidente du réseau FRASS, le département de Rufisque est fin prêt pour lui assurer un second mandat.



Les Ministres Ismaila Madior Fall et Samba Sy ont été représentés à cette Assemblée générale. Ainsi, ces présences ont dénoté de l’unité autour du coordonnateur départemental, Oumar Gueye, pour une large victoire du Président Macky Sall.

