Parrainage des candidatures: Le Grand Parti appelle à la mobilisation comme le 23 juin Le Grand Parti est déterminé à contre-carrer le projet de loi portant parrainage des candidatures à la présidentielle de 2019. Dans un communiqué rendu public, Malick Gackou et Cie appellent à la mobilisation comme ce fut le 23 juin 2011, pour empêcher le vote de ce projet de loi scélérat par l’actuelle majorité mécanique.



Rédigé par leral.net le Mardi 10 Avril 2018 à 09:26 | | 0 commentaire(s)|

Le Grand Parti promet du feu pour faire reculer le vote de la loi portant parrainage des candidatures à la prochaine présidentielle. De ce fait, le parti Malick Gackou appelle « les Forces vives de la Nation à se mobiliser et à faire bloc pour empêcher ce tripatouillage constitutionnel qui expose notre pays à des lendemains incertains ».



« Le système de parrainage que veut instituer le régime du Président Macky SALL au moyen d’un forcing exige de nous tous, un sursaut patriotique », lit-on dans le communiqué portant la signature du secrétariat exécutif du Gp.





Toujours dans le document, le secrétariat exécutif souligne « comme le 23 juin 2011, nous avons à nouveau l’obligation de nous dresser comme un seul homme pour empêcher le vote de ce projet de loi scélérat par l’actuelle majorité mécanique ».



Pour Malick Gackou et Cie « l’opposition à ce projet de loi est l’affaire de tous et c’est ensemble que nous devons lui faire échec », car selon toujours eux « ce projet de loi est dangereux en ce qu’il contient les germes de la division et constitue une grosse menace pour la stabilité du pays ».



« Il entrave aussi la souveraineté populaire en ce qu’il permet au régime du Président Macky SALL d’organiser une inflation de candidatures en perspective de la prochaine présidentielle », renseigne le document.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook