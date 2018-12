Parrainage diaspora: Seynabou Aw de la Côte d'ivoire collecte 4 735 signatures

Le député Seybatou AW a fait fort dans le collecté de parrainage. En effet, M. Aw a dépose 4735 parrains pour la Côte d'Ivoire. Le dépôt s'est fait auprès du délégué régional, l'ambassadeur Aliou Ndaw Fall.



Pour l'occasion, l'honorable Seybatou AW était accompagné de Moussa Sow le coordonnateur APR de la commune de Yopougon et responsable de premier plan de la communauté sénégalaise et Madame Mintou Sy, responsable des femmes APR de Yamoussoukro, représentant les responsables de l'intérieur du pays.



Dans son discours, Seybatou AW a remercié tous les responsables politiques et communautaires de Côte d'Ivoire ainsi que les imams, les femmes et les jeunes qui sont mobilisés pour une victoire du Président Macky SALL, au premier tour au soir du 24 février 2019.



Il a également lancé un appel au rassemblement, en tendant la main à toutes et à tous qui croient à la cause du Président Macky Sall. Cet appel a l'unité et pour la fin des querelles de chapelle en Côte d'Ivoire, a été bien compris par l'ambassadeur Aliou Ndaw Fall qu,i après l'avoir fortement remercié et encouragé pour ce résultat, lui a confié qu'il était la solution en Côte d'Ivoire.



Par ailleurs l'honorable Seybatou AW a plaidé pour l'organisation d'un grand meeting de mobilisation pour lancer la campagne présidentielle dans un pays de la diaspora africaine, en l'occurrence la Côte d'Ivoire.



