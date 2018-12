Parrainage du candidat Macky Sall: Le Ministre Abdoulaye NDOUR collecte 10159 signatures

Le Ministre Abdoulaye NDOUR remercie sincèrement du fond du cœur tous les camarades, responsables de mouvement, les femmes, les jeunes, les notables pour leur soutien si important qu’ils ont bien voulu apporter dans le cadre du parrainage du candidat Macky SALL, candidat de la coalition "BENNO BOKK YAAKAAR" et de la mouvance présidentielle en février 2019.



En effet, le 05 septembre 2018, date de démarrage de notre campagne de parrainage, nous avions fixé comme objectif d’avoir 4000 parrains pour le candidat Macky SALL dans les cités nouvelles de la Commune de Yoff. Aujourd’hui, 10159 signatures ont été collectées :

- 4130 signatures dans la Commune de Yoff ;

- 6029 autres signatures ont été collectées dans d’autres communes comme : Grand Yoff, Médina, Parcelles Assainies, Thiaroye, Pikine, Fass Mbao, etc.



Ce remarquable travail est le fruit d’un engagement sincère et dynamique de jeunes, femmes et les notables au niveau des différents quartiers de Yoff ; mais également par l’apport déterminant des mouvements et associations ci-après :

- Le Mouvement HORIZON 2020 de mon ami et frère le Président Moustapha Cissé LÔ et de son Coordonnateur Lamine DIOUF. HORIZON 2020 nous a beaucoup apporté comme il l’a fait d’ailleurs pour d’autres communes à travers le pays.

- Le Mouvement des Amis de Abdoulaye NDOUR (MAANDOU) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;

- Le Mouvement « GUEUM SA REEW » de Ouest Foire ;

- Le Mouvement « AND NAWLANTE » de Scat Urbam ;

- Le Mouvement « WALAM MI WALE DJAPALANTE » de Grand-Yoff ;

- Le Mouvement « AND JAPPALANTE » de Grand-Yoff.

Le maintien de ce magnifique élan nous permettra de continuer le travail de sensibilisation et

d’information sur les brillants résultats du septennat de Macky SALL et des belles perspectives de

son prochain quinquennat.

Solidaires et déterminés, assurons le plébiscite du Président Macky SALL dès le 24 février 2019.



Fait à Dakar, le 08 décembre 2018

Le Ministre Abdoulaye NDOUR





