Parrainage du candidat de BBY: Macky Sall sécurise son choix Si le choix de Macky Sall sera connu dans les prochaines heures, les élus locaux et les parlementaires de sa coalition vont faire des résolutions pour ne soutenir que le candidat validé par le Président.

Le Président Macky Sall s’est envolé pour le Kenya. Il sera par la suite en Ouganda. C’est loin du Sénégal et de ses alliés, qu’il va livrer son choix sur le candidat, issu des rangs de Benno Bokk Yakaar. Et il s'affaire à prendre toutes les mesures pour lui offrir toutes les commodités politico-judiciaires et aussi, mettre des barrières d'avec ceux qui seraient tentés de contester sa décision et de prendre le pari de se déclarer candidats.



Dans le cadre du parrainage, les élus de Bby vont signer une résolution exclusivement adressée au président de la coalition majoritaire. S’engageant à offrir leurs parrainages au candidat que le Président Macky Sall aura choisi dans le cadre de sa succession à la tête de l’Etat. D’après des sources, les députés vont aussi suivre l’exemple des maires et des élus locaux.



D'après "Point Actu", les parlementaires s’engageraient à n’offrir leurs signatures dans le cadre des parrainages des élus, qu’à la personne que Macky Sall choisira comme candidat de la coalition BBY pour l’élection présidentielle. Une façon pour le chef de l’Etat de prendre les devants et de sécuriser son «homme» dans la course vers le 25 février 2024.



Aujourd’hui, les candidats pressentis et déclarés candidats pour Benno sont assez nombreux : il y a Boun Abdallah Dione, Amadou Bâ, Abdoulaye Daouda Diallo et aussi, Abdoulaye Diouf Sarr, Moustapha Diop et Mame Boye Diao. Si le choix de Macky Sall devrait intervenir d’ici à dimanche, ceux qui ne seront pas choisis, prendraient un gros risque en allant à la conquête du pays sans le soutien du Président.



Aller en solo, sans la machine de Benno, sans la bénédiction du Président Sall, avec cet engagement des élus à tarir la source des parrainages des réfractaires, serait suicidaire pour ces derniers, ils feront face à une situation ubuesque. Cela relèverait de l’improbable, qu’ils arrivent à leurs fins…



