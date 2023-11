Parrainage, insécurité, recul démocratique… : Les vérités crues de Bougane Guèye Dany

En 2022, il se définissait comme étant une personne qui a un engagement et un désir de changer ce pays. A cette question, Bougane note que « cette situation que vivent les jeunes est catastrophique. Nous sommes dans une situation très délicate avec des cas d’agression. Cette situation nous hante tous. Les jeunes ont pris les pirogues, en tentant d’aller à a recherche d’un avenir radieux. Mais nos dirigeants ont mis ce pays à genoux. J’ai parcouru ce pays en 2018, pour discuter avec les jeunes. J’ai sillonné autant de départements, mais ce qui m’a marqué le plus, est de voir des gens qui aiment leur pays malgré leurs difficultés ».



Pour le candidat déclaré à la présidentielle 2024, ce pays regorge de personnes qui travaillent. « 430.000 km que nous avons parcouru, à 10 reprises, avec les superviseurs. Nous avons fait 9 418 villages sur les 15 028 que compte le pays. Mais le tableau est plus que sombre, malgré tout, j’ai rencontré des populations dignes, qui tentent de survivre », dit-il.



Selon Bougane Guèye, les gens sont victimes des trois « F ». « Ils sont fatigués, fauchés et fâchés. Ce sont des oubliés de l’émergence. Je suis passé par Kepemtoum pour allers Koutiaba, vers Mereto à Niani Toucouleur, etc. Le désespoir est immense. Les milliards dont on nous parle, n’existent que de nom », argue Bougane Guèye.



« Je serais le serviteur de la Nation »



S’agissant de son projet « Open press tour », le leader de Gueum sa bopp est revenu sur son trajet, en vue de constater les difficultés. A l’en croire, « nos dirigeants font miroiter des projets aux populations et il fera de son mieux, afin qu’une fois élu, pour changer d’approche, pour que les populations retrouvent le sourire. Le régime de Macky nous avait promis le « Yonou yokuté » qui est devenu « le Yony Yaxouté. Nous allons les combattre, car les populations ont touché le fond. Nous allons, avec l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, faire renaitre l’espoir et que les jeunes reviennent au bercail pour participer au développement de ce pays ».



« Je suis l’homme des solutions, car la première est de tout faire pour une souveraineté alimentaire, que les gens mangent à leur faim. Je serai le serviteur de la nation. »



Parrainage : Bougane se dit « rassuré »



Sur la question du parrainage, Bougane se dit « rassuré ». « Les sénégalais savent que je n’ai aucun problème de parrainage. Le problème se trouve au niveau de notre administration. Un fonctionnaire qui refuse d’exécuter une décision de justice, prouve à suffisance qu’il y a la main de l’exécutif derrière. Mais qu’ils sachent que je suis prêt en à découdre s’ils me bloquent au parrainage ».



D'après le journal "Point Actu", Bougane rappelle qu’il avait été bloqué au parrainage en 2019, du fait qu’il avait près de 19 000 non électeurs. Ce que réfute Bougane, qui dénonce cet état de fait. « Je disais qu’il existait des gens tapis dans l’ombre et qui sont de la société civile, qui sont des complices de Macky Sall. J’avais introduit des recours mais en vain. Cette fois-ci, je suis prêt », argue Bougane. Sur la question des parrainages, Bougane n’a pas dévoilé le nombre, mais se dit « rassuré ». En réunion de comité, il révèle avoir demandé à ses collaborateurs, « d’assurer dans chaque région, au moins 3 500 parrains ».



Interpellé sur le communiqué du Cored sur les chiffres du parrainage relayé par la presse, Bougane a expliqué que « le sujet est sensible, car cela engage les diffuseurs. Il n’existe aucun moyen de vérification sur les chiffres. Il faut juste sincères. 65% des Sénégalais sont dans la pauvreté et je vais travailler pour y remédier ».



Sur la propagande dénoncée par le Cnra, Bougane s’est interrogé sur ce que fait la Rts qui fait de la propagande pour Bby. « Babacar Diagne se trompe de combat », ironise-t-il. Pour le cas Ousmane Sonko, Bougane lui demande de garder le cap, car il est courageux. « Une fois élu, Ousmane Sonko va retrouver tous ses droits », promet-il.