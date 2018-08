Parrainage : le Parti de Haguibou Soumaré parle d’une rupture d’égalité sur le traitement des candidats …

Présent à la réunion, convoquée ce matin par le Ministre de l’intérieur pour les besoins du parrainage (documents), le représentant du mouvement ‘’Démocratie et République" de l’ancien premier Ministre, Aguiibou Soumaré, Mapenda Diaw Mbaye fustige et parle d’une « rupture d’égalité dans le traitement des candidats aux procédures électorales ».



Ledit représentant du parti précise que le Ministre de l’Intérieur était bien au courant de ce qui se cachait dans l'utilisation du numéro de la carte d’identité de la Cedeao."C’est aujourd’hui que tous les candidats ont été officiellement avisés. Il y a une rupture sur le traitement des candidats, suite à cette élection. Le Ministre de l’intérieur qui est en charge des élections le savait déjà. Il appartient à un pouvoir ", a-t-il déclaré.



Il déplore la situation, en demandant à ce que l’organisation des élections soit confiée à quelqu’un de neutre, d’indépendant et non pas à un militant de parti politique. "C’est aujourd’hui que les éventuels candidats ont été mis au courant. Alors que le Ministre appartient à un parti, à un gouvernement », a-t-il dénoncé , avant de regretter le caractère anormal de la situation.



Thierno Malick Ndiaye