Parrainages : Bougane, TAS, Atepa, Guirassy, tous à la « poubelle »

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Décembre 2018

La liste devient de plus en plus longue. Le nombre de candidats, dont le dossier de parrainage est invalidé par le Conseil constitutionnel, passe de trois à sept.



Selon des informations de Seneweb, Bougane Guèye Dani de Gueum Sa Bopp, Thierno Alassane Sall de République des Valeurs, Pierre Goudiaby Atepa et Moustapha Guirassy sont tous recalés.



Les sages du Conseil constitutionnel ont rejeté leurs parrainages en attendant la délivrance des notifications par écrit, dans les prochaines heures.



Tous, à l'image d’Hadjibou Soumaré, Pape Diop ou encore de Boubacar Kamara, dénoncent la manière dont les vérifications sont faites au niveau de la haute juridiction.



Salla GUÈYE - Seneweb.com

