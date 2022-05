Parrainages : La coalition «Wallu» victime de…remplissage

La coalition « Wallu » de l’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade, risque de ne pas participer aux prochaines élections législatives, car son dossier a été rejeté pour insuffisance de parrainages nécessaires. Un fait triste et scandaleux pour un Parti cinquantenaire qui se respecte comme le Pds !



En effet, souligne "Le Témoin", la coalition « Wallu », dont ce parti constitue la locomotive et qui comprend d’autres partis, n’a validé que 30.356 parrainages sur les 34.580 requis. En cherchant à connaître les raisons de cette situation inédite, « Le Témoin » quotidien a appris que beaucoup de responsables de « Wallu » se sont contentés de faire du remplissage au lieu de chercher de vrais parrainages. Autrement dit, ils remplissaient des fiches en se basant sur les cartes de membres vendues, voire en y mettant de faux noms, des numéros de cartes nationales d’identité inventés, entre autres, pour donner le maximum de parrainages possible à la direction du Pds et, ainsi, espérer se faire investir en une place éligible sur la liste. Autrement dit, dans l’espoir de se tailler une bonne place « députable ».



Un vrai crime électoral dont Me Wade est victime. Mais bon, tout n’est pas encore perdu puisque « Wallu », qui n’a pas touché le sol avec ses quatre appuis, dispose encore de 48 heures pour régulariser et réparer les dégâts. C’est-à-dire effectuer une remontada de quelques 6.000 parrainages. Certes, c’est en principe dans les cordes du Pds mais, étant donné que ce jadis grand parti n’est aujourd’hui que l’ombre de lui-même, cette remontada risque donc de ressembler à une mission quasi impossible. Impossible ? Justement, Me Abdoulaye Wade, tête de liste de Wallu, ne connaît pas ce mot !



Les parrainages nécessaires pour participer aux élections législatives de juillet prochain, semblent être le nœud gordien de certains partis ou coalitions de partis. Le PDS considéré comme le navire amiral de l’Opposition, a vu sa liste rejetée pour doublons. Une grosse surprise pour ce parti qui a longtemps misé sur le leadership et la maestria de Maître Wade pour affronter les bastilles et les voix du peuple. Avec l’âge avancé de son timonier et la défection de la plupart de ses cadres qui ont rallié la mouvance présidentielle, l’administration interne de ce parti semble éprouver d’énormes difficultés pour rassembler des listes de parrainages. Malgré ce qu’en dit Nafissatou Diallo, qui estime qu’ils n’ont aucun problème pour passer. Après le rejet des listes de la coalition de Bougane Guèye Dany, entre autres, la coalition de Wade dispose de 48 heures pour régulariser sa liste et ses doublons.