Parricide au quartier Mbour 2 à Thiès: Un jeune homme de 24 ans égorge son père L’affaire du septuagénaire égorgé par son fils au quartier Mbour 02 de Thiès, dans la nuit du 17 au 18 juillet dernier, connaît une rebondissement. Arrêté dans la nuit de jeudi dernier, le présumé meurtrier a été présenté, hier mardi, au procureur pour parricide.

D’après‘’SourceA’’ suite à une reconstitution des faits, le jeune homme âgé de 24 ans, entendu sous le régime de la garde-à-vue, est passé aux aveux. «Je me suis introduit nuitamment dans la chambre de mon père, où j’ai pris un couteau. Et j’ai dépassé mon père qui était adossé à sa chaise pliante, placée dans la cour de la maison. Puis, je suis retourné dans la concession pour le surprendre», raconte-t-il, aux enquêteurs du Commissariat central de Thiès.



«J’ai tenu la tête de mon père par la main gauche, avant de trancher sa gorge avec ma main droite. Je l’ai blessé au niveau du cou. Mais, je ne voulais pas tuer mon père. Je voulais lui donner un avertissement», dit-il.



Après son parricide, le mis en cause a jeté l’arme du crime non loin de leur maison, avant de partir en cavale. «Je me suis rendu à Sindia, avant de rallier Diamniadio. Ensuite, je suis parti à Cayar où j’ai travaillé en tant que manœuvre maçon pour gagner de l’argent. Dans la nuit du jeudi dernier, je me suis retourné dans la cité du rail pour partir chez un ami», a-t-il retracé l’itinéraire lors de sa cavale.



Le jeune homme âgé de 24 ans a été déféré hier au tribunal de grande instance de Thiès pour parricide.



