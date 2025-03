Part des énergies renouvelables dans le mix énergétique : Le taux est passé de 20,63 % en 2019, à 27,35 % en 2024

A cette occasion, il est revenu sur la politique de mix énergétique du Sénégal. Il a souligné que le Sénégal à l’instar de nombreux pays, cherche à diversifier ses sources d'énergie et à réduire sa dépendance aux énergies fossiles.



«Cela s’est traduit par une politique volontariste, qui a permis de faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, de 20,63 % en 2019 à 27,35 % en 2024. L’ambition du Sénégal est de porter ce taux à 40 % d’ici 2030 », a déclaré M. Diakhaté.

Il a expliqué que l’objectif de cet atelier est de présenter les conclusions du plan stratégique de développement et de recueillir les avis des acteurs clés pour son adoption et sa mise en œuvre. Pour lui, il s’agit aujourd’hui de se réunir autour d’un document hautement stratégique pour la gouvernance du sous-secteur énergie renouvelable de la politique sectorielle, dans un contexte nécessairement d’alignement de la politique sectorielle sur l’agenda national de transformation Sénégal Vision 2025-2029.



Meïssa Diakhaté a salué l’importance capitale de ce plan stratégique de développement qui est un outil indispensable au management performant des structures et des partenariats dédiés à la promotion et au développement des énergies renouvelables. Meïssa Diakhaté a affirmé que la feuille de route repose sur l’accélération de l’adoption des énergies renouvelables, le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire, l’amélioration de l’accès à l’énergie pour les populations et la mobilisation de l’investissement structurant.

Adou FAYE





Source : Le Professeur Meïssa Diakhaté, Directeur de Cabinet du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, a présidé le 26 mars 2025, l'atelier de restitution du Plan stratégique de développement 2025-2029 de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (Aner).

