Partage illégal du foncier sénégalais /Tall Ngol-Ngol: « Une bonne partie des personnes ayant de prestigieux immeubles à Dakar, sont déjà morts » Le bradage des terres du Domaine national impliquant diverses personnalités du pays, inquiète certains Sénégalais, animés de citoyenneté. Lesdits citoyens, ayant constaté un bradage du littoral et du patrimoine foncier du pays, décrient cette pratique, consistant à déposséder de terres ou de lieux de délassement, les jeunes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juin 2020 à 20:28 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal est en train de traverser une page noire dans la gestion de son foncier. Les nantis, dépourvus de toute moralité, s’accaparent du littoral pour construire des immeubles imposants, afin de vivre une vie mondaine ou profiter de cette position stratégique pour se faire de l’argent.



Ainsi, ils trouvent des astuces avec la complicité des agents véreux ou d’un Etat politique, pour se partager la terre. Pas du tout soucieuses du devenir du pays, ces usuriers ne lésinent point sur les moyens pour contourner les obstacles, afin d’obtenir de manière « illégale » des baux.



Cet état de fait a valu à l’animateur de l’émission "Penccu Rewmi" de 2Stv, Tall Ngol Ngol, d’être dans tous ses états pour décrier le phénomène. L’animateur, très en verve, reste d’avis que ces personnes ne tiennent pas compte de leur existence d’humains. Profitant des terres du pays, elles se lancent à la recherche de biens acquis pour faire des profits. « Tous ceux qui ont un m2 sur la terre du pays pour construire des immeubles, courent d’énormes risques. Ils devraient se renseigner du devenir d’une bonne partie des personnes ayant des immeubles prestigieux. Certains d’entre eux, sont déjà morts et sont en train de rendre des comptes à Dieu », regrette-t-il.



Tall Ngol Ngol considère qu’une seule maison aurait suffi à une personne sensée. Mais, prendre le bien commun pour en faire sien, reste un drame, une anormalité à ne pas cautionner. Qu’il soit marabout, homme d’affaires, hauts responsables de la République et autres…rien ne doit obliger à avoir cette posture de profitards au Sénégal.



Difficile à comprendre… qu’une bonne partie des terres du pays sont entre les mains d’étrangers, dont des Pakistanais, des Européens, entre autres. Peut-être, doute-t-il, certains détenteurs de terres sont des vendeurs de drogue ou des adeptes de pratiques destructrices pour l’économie du pays. Au même moment, des Sénégalais, des dignes fils, peinent à avoir des terres pour cultiver, pratiquer l’élevage etc,.



L’animateur recommande à se servir des enseignements d’érudits ou de se sourcer aux valeurs ancestrales pour éviter l’égoïsme, dont font montre certains affairistes. Puisque, prédit-il, toute vie à une fin et la suite après…demeure plus compliquée pour les anarchistes.



