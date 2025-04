Partenariat 3FPT- ONECCA/ Programme 5-50 : Des comptables à former et à insérer d’ici 2027 Ce mardi 8 avril 2025, il a été reçu une délégation de l’Ordre National des Experts Comptables et des Comptables Agréés (ONECCA Sénégal), conduite par le président, M. Mor Dieng. Une rencontre qui a permis d’évaluer la convention qui lie les deux structures, visant à former des jeunes en comptabilité et à améliorer leur employabilité au Sénégal.

Ce partenariat garantit une expérience professionnelle d'au moins six mois en entreprise et s'inscrit dans le cadre du programme FASE (Foudation Accounting and Financial Management Skills Enchancement) pour augmenter le nombre de techniciens qualifiés en Afrique.



L’objectif est de créer 396 emplois d'ici 2027, l’ONECCA cherchant à en générer 1.000 via la redynamisation des Centres de Gestion Agréés aux métiers comptables, en vue de créer des opportunités dans plusieurs régions du Sénégal. L’Ordre souhaite également obtenir une accréditation du 3FPT pour être opérateur de formation.



Lors de nos échanges, le 3FPT a souligné l'importance de la formation dans la Vision Sénégal 2050, centrée sur la jeunesse, la formation et l'employabilité, pour bâtir un avenir durable. Cette collaboration entre le 3FPT et l’ONECCA représente un modèle prometteur pour l’emploi dans le secteur comptable et pour d'autres partenariats de formation au Sénégal.







