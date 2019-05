Partenariat FC Metz - Generation Foot: D'autres clubs européens courtisent le club sénégalais

Le contrat de Génération Foot et l’actuel champion de Ligue 2 française, FC Metz se termine en 2020. Un partenariat scellé depuis 2003, a permis de former des joueurs comme Sadio Mané, Ismaila Sarr, etc. Mais il a été révélé que plusieurs clubs européens, dont des espagnols, veulent profiter de l’approche du partenariat pour prendre la place de Metz.



D’après le journal l’Equipe, Mady Touré, le fondateur de GF a été approché par plusieurs clubs. Mais, il a préféré poursuivre l’aventure avec le FC Metz.



Sous ce registre, le président du FC Metz, Bernard Serin envisage de rencontrer Mady Touré pour finaliser leur partenariat.



A retenir que le FC Metz apporte depuis 2003, une aide financière au club sénégalais pour lui permettre de fonctionner au quotidien. Et, à chaque fois qu’un joueur est transféré par Metz, un pourcentage est versé à Génération Foot.

















