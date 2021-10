Partenariat: Le Port de Dakar et l'Anat signent une convention

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Octobre 2021 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Les Directeurs généraux de l’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT ), Mamadou Djigo, et de la Société Nationale du Port Autonome de Dakar, Aboubacar Sédikh Bèye, ont signé ce mercredi 27 octobre 2021, une convention de partenariat. Cet important document explique dans les détails les objectifs de ladite convention, de même que les engagements de chacune des parties.



En effet, la convention signée a pour objectif de définir les conditions et les modalités de la coopération entre l’ANAT et la SONAPAD, notamment sur les points relatifs à la mise en œuvre de projets et programmes. Sous ce rapport, l’ANAT s’engage à mettre en œuvre son expertise à la disposition de la SONAPAD, dans la réalisation de ses activités en matière d’aménagement du territoire et de travaux géographiques et cartographiques. Elle va accompagner le port de Dakar dans la mise en œuvre de projets et programmes de développement et lui fournir les données cartographiques et géodésiques, en rapport avec ses interventions. Et enfin, mettre en place un plan de renforcement des capacités pour les agents du port de Dakar.



De son côté, les services de Aboubacar Sédikh Bèye s’engagent à mettre à la disposition de l’ANAT, les informations, documents et outils permettant de contribuer à l’exercice général de ses missions. De collaborer avec l’ANAT dans la limite de ses compétences, dans le cadre des activités relatives au suivi de la mise en œuvre du Plan national d’Aménagement et de Développement territorial ainsi qu’à l’élaboration des documents de planification spatiale dérivés, rapporte "Le Témoin".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos