Partenariat : Orange lance en Afrique une offre d’accès aux contenus éducatifs La société de téléphonie mobile Orange et le Centre national d'enseignement à distance (Cned ) ont annoncé un partenariat pour faciliter l’accès aux contenus éducatifs sur smartphone en Afrique. Cette annonce s’est tenue à l’occasion du Sommet du Partenariat Mondial pour l’Éducation à Dakar, auquel participe le Président de la République Française, Emmanuel Macron.

Des centaines de milliers d’étudiants africains ont encore des difficultés à accéder à des contenus éducatifs de qualité. Pour y remédier, Orange lance en Afrique une offre d’accès aux contenus éducatifs issus des meilleures universités et centres de formation internationaux.



Dans les domaines de la formation et de l’éducation, Orange entend permettre à chacun - étudiant, enseignant ou individuel - d’acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences dans les meilleures conditions, depuis une université, un centre de formation, ou de chez lui.



La contribution directe d’Orange à ce projet ambitieux, et essentiel au développement de l’Afrique, repose sur ses infrastructures et ses réseaux qui permettent d’acheminer ces contenus, où qu’ils soient, auprès des populations des 19 pays d’Afrique où l’opérateur déploie ses activités.



C’est pour répondre à cet objectif qu’Orange et le CNED ont conclu ce partenariat pour la diffusion des contenus éducatifs. Avec plus de 29 000 inscrits à l’international et une réputation d’excellence dans le monde entier, le CNED confirme sa position de leader en Europe et dans les pays d’Afrique francophone pour l’enseignement à distance. Il dispose aujourd’hui d’une vaste base de contenus, couvrant à la fois le primaire, le secondaire, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle.

Les contenus du CNED seront diffusés en français au format ebook dans l’application MondoCNED, téléchargeables sur smartphone où ils seront lisibles, quelle que soit la taille de l’écran et disponibles hors ligne, après avoir été téléchargés. Ces contenus sont disponibles dès aujourd’hui en RDC et dans les prochains mois dans d’autres pays (Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, etc).



« De toutes les révolutions numériques, celle de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle est une des plus stratégiques pour l’Afrique, puisque seul l’apport du numérique permettra de former les millions de cadres dont ce continent a besoin pour prendre en main son développement de façon autonome et pérenne. Cette signature avec le CNED confirme l’engagement du Groupe Orange en faveur de cette grande ambition de l’accès à l’éducation pour tous par le digital » déclare Bruno Mettling, PDG d’Orange Moyen-Orient et Afrique.



« Ces nouveaux modes d’apprentissage, nomades, vont dans le sens de l’évolution numérique. Cette opportunité d’un déploiement facile, rapide et massif constitue donc pour nous la première marche d’un plan stratégique ambitieux et un levier majeur de notre développement à l’international. Eduquer, susciter des vocations, encourager, accompagner, donner confiance, faire espérer et coopérer… Il n'y a pas de meilleur résumé pour ce partenariat qui porte l’une des valeurs fondamentales du CNED : l’utilité sociale. Lorsqu’une personne atteint son objectif d’éducation ou de formation, c’est toute la société qui progresse » se réjouit Michel Reverchon-Billot, directeur général du CNED.



Au-delà du CNED, d’autres partenaires proposeront à leur tour des contenus éducatifs aux clients d’Orange, notamment les universités numériques thématiques françaises, les universités francophones et les universités africaines qui produisent déjà leurs propres ressources numériques éducatives.

Ces contenus seront disponibles à des conditions tarifaires attractives sur smartphone, terminal privilégié pour l’accès à internet. Les ebooks téléchargés peuvent ensuite être consultés librement sans avoir besoin d’une connectivité à l’internet

