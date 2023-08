Partenariat Puma-Pnud : Bon début de mise en oeuvre

Dans le cadre du projet « Renforcement de la sécurité humaine dans les communes prioritaires, grâce à une meilleure protection sociale et une résilience accrue à l’insécurité socio-économique au Sénégal », financé par le Japon, le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) et le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), ont décidé d’aller à la rencontre des populations des 5 communes prioritaires, choisies dans le cadre de ce projet que sont Medina Baffé (Kédougou), Sadatou (Tambacounda), Karang (Fatick), Bokidiawé (Matam) et Adéane ( Ziguinchor).