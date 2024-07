Partenariat: Rencontre Stratégique entre la SONAGED S.A. et la BOAD à Lomé Ce lundi 8 juillet 2024, le Directeur Général de la SONAGED S.A., accompagné de sa délégation, a rencontré M. Moustapha Ben Barka, Vice-président de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), à Lomé, au Togo. Cette rencontre revêtait une importance particulière dans le cadre du suivi des projets de développement au Sénégal.

Lors de cette entrevue, de nombreuses questions ont été abordées. Les échanges ont permis de faire un point détaillé sur l'état d'avancement des différents projets en cours, mettant en lumière les progrès réalisés ainsi que les défis persistants. Les discussions ont également porté sur l'identification de nouvelles opportunités de financement et de soutien technique pour les initiatives en cours.



Par ailleurs, des pistes de partenariats ont été explorées, afin d'ouvrir ainsi la voie à un renforcement significatif de la coopération entre la SONAGED S.A. et la BOAD. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de consolider leurs relations pour favoriser un développement durable et inclusif au Sénégal. Cette démarche vise à optimiser les ressources disponibles et à maximiser l'impact des projets sur les populations locales.



