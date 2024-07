Partenariat Stratégique: Matar Sene et UNICEF Discutent de l'Avancement du Cash Transfert Éducation" Matar Sene, le Délégué Général à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSN), a annoncé sur Facebook avoir reçu en audience, ce vendredi 12 juillet 2024, Mme Mariza Foraci, chef de la politique Sociale bureau UNICEF-Sénégal, accompagnée de son collègue M. Mouhamed Fall, en présence de Mme la Secrétaire générale de la DGPSN.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2024 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

Cette rencontre s’est tenue en marge d’une réunion portant sur l’état d’avancement de l’opération de cash transfert éducation pilotée par la DGPSN et financée par l’UNICEF.



Le leader Pastef Diourbel, Trésorier National du parti , a rappelé que le projet de cash transfert éducation a pour objectif d'apporter une assistance complémentaire aux ménages dont les enfants ont atteint l'âge de la scolarisation obligatoire, ainsi qu'aux élèves du cycle élémentaire et moyen issus des ménages les plus vulnérables inscrits dans le Registre National Unique (RNU) et enrôlés dans le Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF).



Ce projet, soutenu par l'UNICEF, vise à réduire les inégalités sociales et à promouvoir l'éducation pour tous en offrant un soutien financier aux familles dans le besoin.



Ensemble, la DGPSN et l'UNICEF travaillent pour une transformation systémique des inégalités sociales, en s'assurant que chaque enfant, quelle que soit sa situation socio-économique, ait accès à une éducation de qualité.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook