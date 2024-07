Partenariat entre les armées américaines et sénégalaises : Les généraux américain Michael E. Langley et sénégalais Mbaye Cissé, en concertation au Botswana Dans le cadre de leur partenariat continu entre les forces armées américaines et sénégalaises, le général américain Michael E. Langley, des forces armées des États-Unis pour l'Afrique et le général Mbaye Cissé, étaient en concertation au Botswana. L’information a été partagée sut X, par l’ambassade des Etats-Unis à Dakar. Son post.

Célébrons ensemble le partenariat continu entre les forces armées américaines et sénégalaises. En marge de la Conférence des chefs d'état-major de la défense africains (ACHOD) 2024, à Gaborone, au Botswana, le 27 juin 2024.



Le général Michael E. Langley, commandant du Commandement des forces armées des États-Unis pour l'Afrique, et le général Mbaye Cissé, chef d'état-major général des Forces armées sénégalaises, assistent à un engagement bilatéral.



La conférence, organisée par le Commandement des forces armées des États-Unis pour l’Afrique (USAFRICOM), a rassemblé des responsables militaires de haut rang de toute l'Afrique, pour partager des connaissances, promouvoir des partenariats et renforcer la collaboration dans le secteur de la sécurité.



