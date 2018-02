Partenariat mondial pour l’éducation : ‘’Fekke ma ci bolé’’ félicite et encourage le Président Macky Sall

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Février 2018 à 11:37 | | 2 commentaire(s)|



Le directoire du mouvement ‘’Fekké ma ci bolé’’ et l’ensemble des adhérents, saluent la réussite de l’organisation de la 3e conférence du Partenariat mondial pour l’éducation.



Il tient également à exprimer ses vives félicitations à l’Etat du Sénégal qui, à travers le leadership du chef de l’Etat, le président de la République, Macky Sall, a réussi la performance de mobiliser la communauté internationale au profit de l’éducation.



Les engagements, à hauteur de 1211 milliards de francs cfa, reflètent un succès retentissant à l'échelle mondiale.

"Ils résument la constance, le volontarisme et la crédibilité de notre diplomatie."



Le mouvement ‘’Fekké ma ci bolé’’, à travers son leader, Youssou Ndour, encourage le chef de l’Etat à poursuivre la dynamique de consolidation du rayonnement du Sénégal au service d’une Afrique nouvelle, dont il est sans conteste, une des figures de proue.









L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook