Partenariats public-privé dans l’Uemoa : Lancement de l’atelier national de sensibilisation et de vulgarisation

En matière de Ppp, ajoute la même source, le Sénégal a entrepris des réformes majeures qui ont permis au pays de se doter d’un nouveau cadre de partenariats public-privé (Ppp) avec l’adoption de la loi n°2021-23 du 02 mars 2021 et de son décret d’application n°2021-1443 du 27 octobre 2021 appuyé d'une belle et inspirante campagne d’information dénommée « « Tabax suñu Ppp, Nguir Tabax suñu reew », en français.



Construire notre Ppp pour construire notre pays, qui a permis de manière efficace et concrète à l’Unité nationale d’appui aux partenariats public-privé (Unappp) de sillonner tout le pays pour présenter ce nouveau cadre attractif et flexible visant à soutenir le développement des collectivités locales soit partagée avec les autres états membres à titre de modèle.



Selon la même source, au niveau communautaire, trois (03) actes relatifs aux Ppp ont été adoptés par le Conseil des ministres statutaires de juin 2022 dont deux (2) Décisions portant sur la Stratégie d’encadrement des Ppp dans l'Uemoa et les modalités de mise en œuvre de cette stratégie, et une Directive portant cadre juridique et institutionnel des Ppp dans les Etats membres de l'Uemoa.



«La stratégie Ppp Uemoa vise à promouvoir le développement socio-économique, notamment à travers des projets structurants et durables en vue de stimuler la croissance économique, de générer des emplois, de favoriser l'accès progressif aux services de base, d'accélérer le processus de décentralisation et de garantir la convergence économique, l'intégration et l'intensification des échanges communautaires », explique-t-on.



Au titre des axes stratégiques de cette dernière, l’axe 1 intitulé “ stimulation des investissements” prévoit une appropriation et vulgarisation des documents adoptés tant au niveau national que communautaire. A cet effet, la Commission de l’Uemoa a décidé d’appuyer les Etats membres et particulièrement les Unités nationales en charge des Ppp pour l’organisation d’ateliers nationaux de sensibilisation des acteurs concernés sur les avantages et les inconvénients des partenariats public-privé et sur les innovations majeures de la récente réforme communautaire.



C’est donc le premier d’une série d’ateliers qui se dérouleront dans chaque État membre dans les mois à venir en vue de «Tabax suñu Ppp, Nguir Tabax suñu » Uemoa.

