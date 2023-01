Parti Socialiste, Alliance des Forces du Progrès, Rewmi: Pourquoi les alliés entrent en rébellion contre Macky Le Parti socialiste (Ps), l’Alliance des forces du progrès, (Afp), de Moustapha Niasse, le Rewmi D’Idrissa Seck, Bess Du Niak de Serigne Mansour Djamil, le Pit de Mansour Sy, le Psd Jant bi de Mamour Cissé… et beaucoup d’autres partis et mouvements qui soutiennent Macky Sall, vont entrer en rébellion contre lui avant la présidentielle de 2024. Encombrants et sans beaucoup d’apport pour Macky, ces partis qui sont en fin de cycle, sont obligés de taper sur sa table pour démontrer qu’ils sont toujours là.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2023 à 09:49 | | 0 commentaire(s)|

Regroupés autour de Macky Sall, ces alliés encombrants du président de l’Apr vont tous entrer en rébellion contre lui avant la présidentielle de 2024. Ça a commencé avec le Ps et l’Afp mais il faut s’attendre dans les prochains jours à l’entrée en action de responsables de Rewmi qui vont demander l’investiture par Benno de Idrissa Seck pour la présidentielle de 2024



Idrissa Seck attend son investiture, 2024 année électorale va sonner la fin du « yobaléma »

D’autres petits partis qui sont avec Macky vont également lever le doigt en signe de rébellion contre lui. Le premier constat pour ces partis, c’est qu’ils sont en fin de cycle. S’ils ne tapent pas sur la table de Macky qui marche vers une troisième candidature, ils vont sombrer dans un coma politique qui risque de leur être fatal. En d’autres termes, la présidentielle de 2024 pourra sonner leur disparition de l’échiquier politique.



Des Alliés Qui N’apportent Rien À Macky



L’autre constat qui fait que ces partis se font entendre, c’est que leurs responsables savent que Macky Sall sait qu’ils sont devenus un fardeau qu’il a de la peine à supporter.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, Macky Sall gouverne avec le soutien du Ps, de l’Afp, du Pit et d’autres formations auxquelles se sont ajoutées Rewmi, Bess du Niakk, le Psd etc. Aminata Mbengue Ndiaye qui peine à faire l’unanimité autour de sa personne au Ps, Moustapha Niasse dont la formation, l'Afp, a connu plusieurs départs, le Rewmi d’Idrissa Seck qui est dans un coma profond depuis qu’il a quitté l’opposition, le Parti de l’indépendance et du travail qui est au crépuscule de son existence, Bess Du Niaak qui est en perte de vitalité, sont autant d’alliés de Macky Sall qui lui témoignent fidélité mais qui en vérité, ne lui sont d’aucun apport.



Au contraire, ils sont en train de l’encombrer. Et en leur donnant des sinécures, ça augmente le train de vie de l’État. En fait, en tant qu’alliés du Président Sall, les responsables de ces partis sont bombardés à des postes qui augmentent le budget de l’État.



Niasse, Aminata Mbengue Ndiaye, Idy Deviennent Des Carcasses POLITIQUES Si Aminata Mbengue Ndiaye, Alioune Ndoye, Moustapha Niasse, Alioune Sarr Idrissa Seck, Yankhoba Diattara, Mansour Sy Diamil, sont avec Macky, c’est pour participer à la gestion du pays pour ne pas dire au partage du pouvoir.



La preuve, malgré leur perte de terrain, élection après élection, les alliés de Macky Sall ne songent pas à quitter le camp présidentiel au motif que leur soutien à Macky est indispensable pour le développement du pays.



Le Gâteau ou Le Maquis



La réalité qui est tout autre, c’est que tous ces partis sont devenus un fardeau pour Macky Sall, qui est obligé de prendre dans la part des postes qui doivent revenir à des responsables Apr, pour les servir. C’est cela qui est d’ailleurs à l’origine de la colère de certains responsables apéristes.



L’exemple de ceux qui ont mis sur pied «Sénégal debout» pour avoir leur part dans la gestion du pays en est une preuve. Concilier les appétits des responsables Apr avec ceux des alliés, est la principale équation qui s’est toujours posée à Macky Sall depuis son accession au pouvoir en 2012. Maintenant, il lui faut contenir la rébellion d’alliés qui veulent finir avec le «yobaléma».

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook