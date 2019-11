Parti Socialiste : La nomination d'Alioune Ndoye au ministère de la Pêche fait grincer des dents La nomination d'Alioune Ndoye à la tête du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime en remplacement d'Aminata Mbengue Ndiaye promue présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), ne passe pas auprès de certains responsables du Ps.

C’est en tout ce que rapporte La Tribune, qui affirme que les étudiants et cadres du parti regroupés autour de "Vision socialiste", estiment, en effet, que « Alioune Ndoye n'a jamais été au front contre les frondeurs ». Ils rappellent que « lors du référendum de 2016, Alioune Ndoye avait voté NON contre la décision du Bureau politique ». Ils ont annoncé une conférence de presse, pour se prononcer sur cette question.

