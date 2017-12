Parti Socialiste – la vente des toutes nouvelles cartes prévue dès le mois de Janvier

« Au cours de la séance précédence du 14 Octobre dernier, le Secrétariat exécutif national avait émis l’idée de proposer au Bureau politique, de relancer l’opération de vente de nouvelles cartes du Parti socialiste. Ainsi, cette vente des cartes a, du reste, un caractère permanent consacré par les textes du parti », a rappelé le porte-parole du Parti Socialiste Abdoulaye Willane, qui soutient que « les choses se feront dans la démocratie ».



A cet effet, la commission électorale avait été chargée, dans le cadre des travaux préparatoires de la prochaine session du Bureau politique, portant sur l’évaluation des élections et les perspectives politiques, de réfléchir et de proposer un nouveau modèle de carte attractive, simple, conservant toutes les caractéristiques identitaires du Parti.



A l'issue de ces rencontres, la commission a fait des propositions concrètes en recommandant au SEN, de différer la date de lancement de la vente des cartes initialement retenue, pour des raisons politiques et matérielles, liées au processus de validation et à la confection de la carte.



Toutes ces propositions déjà approuvés par le Secrétariat exécutif national, seront soumises au bureau politique lors de la prochaine session prévu au mois de janvier.



« Ceux qui souhaite partir à Kaolack pour vendre des cartes, cela n’engage pas le parti. Ces gens-là devraient faire très attention. Ce qu’ils ont en train de faire, ce n’est que du chiffon. Leur démarche est condamnée fermement par les instances du parti », a expliqué le porte-parole du parti, pour répondre aux propos de Barthélémy Dias hier, lors d’une conférence de presse.



Concernant le congrès du parti, le porte-parole est très clair en expliquant que « le congrès va se tenir le moment opportun et personne n’a dit que le congrès va avoir lieu à quel date. Donc attendons de voir les travaux évoluer et vous serez informés ».











Thierno Malick Ndiaye