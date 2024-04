Parti pour la Rénovation et l’Emergence du Sénégal officiellement lancé: Son Président Oumar Top promet de rester au service du peuple sénégalais et de l'Afrique Le parti pour la Rénovation et l’Emergence du Sénégal (PRES) s'installe dans l'échiquier politique avec la ferme détermination de jouer les premiers rôles, sans aucune intention de nuire á une quelconque organisation. D'ores et déjà, le parti exprime sa ferme volonté d'être un instrument d'avant-garde, de veille et d'alerte. Son leader promet de ne ménagera aucun effort pour rester au service du peuple sénégalais et de l'Afrique.



Le parti pour la Rénovation et l’Emergence du Sénégal (PRES) travaillera d'arrache-pied pour une implantation rapide et globale dans tous les coins et recoins du pays. Les responsables du parti pour la rénovation du Sénégal (PRES) seront, dit-on, les réceptacles légitimes des souffrances et lamentation des couches populaires, confrontées au quotidien difficile.



Après la présidentielle du 2024, Oumar Top se positionne pour fixer ses propres objectifs. A l’entame de sa déclaration politique, il déclare ce-ci, «Nous voici après plusieurs heures de réflexion et d'échanges internes, arrivés aux derniers actes, menant à l'implantation du parti pour la rénovation et l'émergence du Sénégal (PRES) ».



Pour lui, leur parti est arrivé dans un contexte de post-installation du 5éme Président de la république du Sénégal. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son gouvernement qui viennent d'être fraichement installés dans leurs fonctions, suscitent un grand espoir chez les compatriotes sénégalais. Il promet que le parti œuvrera à assainir l'environnement politique et débarrasser le pays des comportements méprisables, en vue de susciter une culture de solidarité au niveau de toutes les collectivités locales.



Étant conscient de la situation actuelle du pays, Oumar Top réaffirme son engagement. « Au-delà des critiques objectives, le parti sera un creuset de propositions et de recherche d'opportunités au profit des jeunes sénégalais et sénégalaises. Dans les villes comme dans les campagnes, les militants et militantes poseront avec acuité les problèmes auxquels, sont confrontées les braves populations dans les localités les plus reculées. Ils devront proposer des solutions pertinentes aux préoccupations des masses laborieuses », dit-il.



Le parti travaillera résolument à réhabiliter l'éthique, la morale, la responsabilité, l'ordre, la discipline et les valeurs sans lesquelles aucune société ne pourrait prospérer. Dans cette perspective, le leader du PRES déclare: « seul l'intérêt général sera le point de mire des militants et militantes du PRES pour dénoncer toutes formes d'injustice et de discrimination dans la société sénégalaise, en vue de promouvoir la légalité et l'égalité des citoyens devant la loi », a-t-il souligné.



Le parti pour la Rénovation et l’Emergence du Sénégal (PRES) demeurera un parti de sénégalais et sénégalaises convaincus et déterminés à promouvoir le développement économique et sociale de toute la nation. Dès lors, il tient à dire sans risque de se tromper que le parti pour la rénovation et l'émergence du Sénégal (PRES) a la ferme ambition de compter dans ses rangs les meilleures ressources engagées à servir le Sénégal avec enthousiasme et dévouement.



Ainsi, il réaffirmé son patriotisme pour le pays: « L'avenir du Sénégal, c'est nous, l'espoir du Sénégal, c'est nous. Ensemble, nous relèverons le défi », a-t-il conclu.



Amath Thiam

