Parti socialiste : Aïssata Tall Sall juge "inique, nulle et non avenue" son exclusion et déclare la guerre à Tanor Dieng

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Janvier 2018

Après avoir observé le silence pour dit-elle ne pas perturber les Sénégalais qui fêtaient la fin d’année, Aïssata Tall Sall s’est enfin prononcée sur son exclusion du Parti socialiste (Ps).



Et selon elle, cette « décision est inique, nulle et non avenue ». « Elle est inique dans la mesure où cette direction du Parti socialiste dans une fuite en avant, a organisé et orchestré une décision que rien ne justifie. Je ne sais de quoi elle a peur venant de nous. Elle n’a jamais voulu nous convoquer. Et de façon inique et unilatérale, elle a pris cette décision. Cette décision est non avenue et unilatérale, parce que jamais nous n’avons été entendus. Les textes du parti organisent la prise de sanctions quelle que puisse être cette sanction (…) », déclare la députée-maire de Podor, interrogée par la Rfm. Déterminée à en découdre avec Ousmane Tanor Dieng et Cie, la présidente du mouvement « Oser l’avenir », dit attendre d’être notifiée, pour annoncer la conduite à tenir. « Jusqu’au moment où je parle, personne ne m’a notifié que je suis exclue du Parti socialiste. Pour l’instant, je n’accorde aucun crédit à ce qu’ils ont annoncé au bureau politique. Quand la décision d’exclusion me sera notifiée, en ce moment la direction du Parti socialiste en sera pour ses frais », a-t-elle averti.











Leral.net

